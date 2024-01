Cagliari-Bologna | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di sabato 13 gennaio 2024)è una partita valida per la ventesima giornata diA e si gioca domenica alle 15:00:, tv,. Momento di flessione per la squadra finora più sorprendente di questaA, il, costretto a rimandare l’appuntamento con i tre punti ormai da due giornate. Quinti in classifica ad un solo punto dalla zona Champions League, i felsinei hanno probabilmente accusato un po’ di vertigini: dopo il successo di misura con l’Atalanta gli uomini di Thiago Motta sono crollati ad Udine (3-0), rimediando la terza sconfitta stagionale, e una settimana fa hanno evitato il secondo k.o. di fila riacciuffando il Genoa in pieno recupero. De Silvestri festeggiato dopo il gol al Genoa – ...

Claudio Ranieri non è uno che molla o si da per vinto facilmente e anche di fronte alle difficoltà che si presentano al Cagliari non si tira dietro ... ()

Ecco la lista convocati dell'allenatore rossoblu Thiago Motta per quanto concerne la sfida traIl tecnico delThiago Motta ha reso nota a lista dei giocatori convocati per il match contro ildi Claudio, valevole per 20a giornata del campionato di Serie A 23 - ...La Fiorentina sfiderà l'Udinese alle 15:00, disponibile con l'opzione ZONA DAZN attiva, seguita davsalle 15:00, Milan vs Roma alle 20:45, entrambi visibili con l'opzione ZONA DAZN ...L’antipasto di domenica, alle 12:30, è affidato a Lazio-Lecce. Alle 15 si disputerà Cagliari-Bologna mentre alle 18 è in programma Fiorentina-Udinese. La domenica terminerà con Milan-Roma alle 20:45.Verona-Empoli X direi partitaccia, Monza-Inter 2, Lazio-Lecce 1, Cagliari-Bologna 1 o 2 mi gioco qui la doppia". "Fiorentina-Udinese 1, Milan-Roma X credo Pioli non rischia anche se non dovesse ...