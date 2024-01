Cagliari-Bologna domenica 14 gennaio 2024 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 13 gennaio 2024) Trasarà un pomeriggio rossoblu con due squadre che cercano risposte nella parte alta e bassa della classifica dopo avere raccolto un pareggio 1-1 nell’ultima giornata. La squadra di Ranieri in rimonta contro il Lecce, un punto prezioso in trasferta in ottica salvezza che ha però allungato a cinque la striscia di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Cagliari e Bologna scendono in campo alle 15 alla Unipol Domus in un match valido per la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di... (calciomercato)

Ecco le FORMAZIONI UFFICIALI per quanto concerne Cagliari Bologna: le scelte di Thiago Motta e Claudio Ranieri sul match di oggi Per il match di ... (calcionews24)

Cagliari e Bologna scendono in campo alle 15 alla Unipol Domus in un match valido per la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di... (calciomercato)

Ecco le formazioni ufficiali per quanto concerne: le scelte di Thiago Motta e Claudio Ranieri sul match di oggi Per il match di oggi tra, sono emerse le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di Ranieri e Thiago ...Le formazioni ufficiali di, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 . Scavalcati dal Verona, i sardi inseguono punti salvezza per allontanarsi dalla zona rossa. Anche il ...CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Viola-Nandez; Petagna. Allenatore: Claudio Ranieri. A disposizione: Radunovic, Aresti, Goldaniga, Deiola, ...Ranieri e Thiago Motta, suo giocatore ai tempi dell’Inter, hanno scelto i rispettivi undici di partenza facendo i conti con le indisponibilità ...