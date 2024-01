Cagliari-Bologna domenica 14 gennaio 2024 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 13 gennaio 2024) Trasarà un pomeriggio rossoblu con due squadre che cercano risposte nella parte alta e bassa della classifica dopo avere raccolto un pareggio 1-1 nell’ultima giornata. La squadra di Ranieri in rimonta contro il Lecce, un punto prezioso in trasferta in ottica salvezza che ha però allungato a cinque la striscia di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Cagliari-Bologna (domenica 14 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la ventesima... (calciomercato)

Cagliari-Bologna (domenica 14 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la ventesima... (calciomercato)

Claudio Ranieri non è uno che molla o si da per vinto facilmente e anche di fronte alle difficoltà che si presentano al Cagliari non si tira dietro ... ()

Su Sky: Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.) ore 15, (trasmessa su Dazn, telecronisti Giustiniani - Behrami) ore 18 Fiorentina - Udinese , (trasmessa su Dazn, ...1 - Roma - 20.374 2 - Milano - 9.870 3 - Firenze - 6.680 4 - Torino - 6.272 5 - Napoli - 5.854 6 - Genova - 4.260 7 - Palermo - 4.122 8 -- 3.298 9 - Bari - 2.748 10 -- 1.853 11 - ...Secondo indiscrezioni raccolte da Tuttojuve.com, tra lunedì e martedì arriverà la firma di Filippo Ranocchia (21) che lo legherà al Palermo fino al 2029. Una trattativa ...Cagliari Bologna, prima volta da avversario per Lykogiannis, che ritrova la sua ex squadra che sfiderà con la nuova maglia Charalampos Lykogiannis ha mosso i suoi primi passi in Italia con la maglia d ...