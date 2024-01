Cadavere a pezzi a Palomonte | 6 indagati | la moglie della vittima al Gip | “Voglio giustizia”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Sono qui perchéper mio marito”. È quanto ha chiesto al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno, Vincenzo Pellegrino, al termine dell’udienza di incidente probatorio, ladi Singh Gurinder, l’indiano 35enne, bracciante agricolo presso un’azienda di allevamento di bufale sita nel comune di Sicignano degli Alburni, scomparso misteriosamente nel dicembre 2021 e trovato, sventrato e fatto a, in avanzato stato di decomposizione, tra i rovi e gli arbusti posti agli argini del vallone Vonghia, in località Padula, nel comune di. Per l’omicidio del 35enne indiano, la Procura di Salerno, a novembre dello scorso anno ha emesso un’ordinanza, non eseguibile, di traduzione in carcere per un connazionale ...