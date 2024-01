Caccia serrata a tre nomadi per l' omicidio di un 14enne a Monte Compatri | i possibili moventi

Leggi su iltempo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sei colpi sparati in piena notte da una macchina in corsa nell'estrema periferia sud est di Roma. Due proiettili che hanno centrato in pieno petto Alexandru Ivan, un ragazzino di 14 anni che si trovava in macchina con il patrigno, che lo aveva portato con sé per dare una lezione a un gruppo di rivali in affari con cui tre ore e mezzo prima aveva ingaggiato una rissa a suon di pugni e testate in un bar, distante solo un paio di chilometri da dove è avvenuta l'. Un fatto atroce che avrebbe come sfondo due, quello legato alla droga, ma chi indaga non esclude nemmeno il litigio per futili motivi degenerato poi in una sparatoria. È la cronaca degli eventi che hanno caratterizzato il feroceavvenuto sabato notte nel parcheggio del capolinea delle metro C Pantano, tra il comune di Roma e quello di ...