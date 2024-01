Bundesliga | Bayer Leverkusen campione d’inverno con un gol di Palacios nel recupero

Il Bayern Monaco ha super ato l’Hoffenheim in Bundesliga con la straordinaria prestazione di Musiala : bellissimo il ricordo per Franz ... (calcionews24)

Il Bochum ha impiegato tre mesi per ottenere il suo primo successo in questa: a novembre ... rimediate in casa dell'Hoffenheim (3 - 1) e della capolistaLeverkusen (4 - 0). È uno ...I nomi della difesa Edmond Tapsoba (Leverkusen, 24 anni) è il difensore centrale della squadra di Xabi Alonso, rivelazione della. I tedeschi lo hanno acquistato dal Vitoria ...Augsburg - Bayer Leverkusen 0-1 highlights e gol: le azioni principali della diciassettesima giornata di Bundesliga 2023/24.Nella 17° giornata di Bundesliga, la squadra di Xabi Alonso allunga di nuovo sui bavaresi. Vince anche l'Eintracht Francoforte in trasferta sul campo del Lipsia ...