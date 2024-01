Bundesliga 2023 2024 | tris a Darmstadt | il Borussia Dortmund torna alla vittoria

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ildopo quattro gare a secco con tre punti appena frutto di altrettanti pareggi e un ko e con unin casa del derelittorisale al quinto posto della classifica in solitaria a quota 30 punti. Nella sfida della diciassettesima giornata della, l’ultima del girone di andata, al Merck-Stadion am Bollenfalltor non c’è storia: Julian Brandt sblocca la partita al 24? e la indirizza, visto che a quel punto l’ultima della classe fatica a reagire e c’è una salda gestione del BVB a inizio secondo tempo, mentre al 77? ci pensa Marco Reus, subentrato nella ripresa, a firmare il raddoppio che chiude i giochi. A opera di Moukoko ilin pieno recupero. La squadra di Terzic sale così a ...

Torna in campo la Bundesliga , dopo la pausa natalizia, con la 17ª giornata di campionato. Il Bayern Leverkusen si salva allo scadere in casa ... (sportface)

Torna in campo la, dopo la pausa natalizia, con la 17ª giornata di campionato. Il Bayern Leverkusen si salva allo scadere in casa dell' Augsburg . La squadra di Xabi Alonso vince 1 - 0 grazie al gol di ...Le formazioni ufficiali di Darmstadt - Borussia Dortmund, sfida valida per la diciassettesima giornata di/2024. Distante 6 punti dalla zona Champions, la squadra di Terzic vuole ritrovare una vittoria che manca da quattro turni per recuperare terreno e proverà ad ottenerla sul campo del ...Augsburg - Bayer Leverkusen 0-1 highlights e gol: le azioni principali della diciassettesima giornata di Bundesliga 2023/24.I voti ai protagonisti del match valido per la 20esima giornata di Serie A 2023/24: pagelle Hellas Verona-Empoli Le pagelle dei protagonisti del match tra Hellas Verona ed Empoli, valido per la 20esim ...