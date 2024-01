Brutta caduta per Kilde a Wengen | cosa è successo | si teme un infortunio

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) Aleksanderè incappato in una bruttissimadurante la discesa libera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse norvegese, tra le grandi icone della velocità nel Circo Bianco, è finito violennte delle reti poco prima del traguardo. Il 31enne scandinavo, Campione del Mondo in carica di discesa e superG, è arrivato visibilmente affaticato alla chicane conclusiva della mitica Lauberhorn, pista durissima di oltre quattro chilometri e che richiede due minuti e mezzo per essere coperta. Aleksandersi è un po’ seduto sulle gambe in quel tratto, ha perso la linea ed è volato nelle reti proprio nei pressi della linea d’arrivo. L’atleta, capace di vincere per ben 21 volte in Coppa del Mondo (12 in discesa e 9 in superG), è rimasto a lungo a terra. ...