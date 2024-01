Borussia Monchengladbach vs Stoccarda – probabili formazioni

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tornato in azione per la prima volta dall’inizio dell’anno, loaffronterà domenica 14 gennaio il. Gli ospiti cercheranno di rafforzare la loro posizione al terzo posto della classifica della Bundesliga, mentre i padroni di casa si trovano al 12° posto dopo un calo di forma prima della pausa. Il calcio di inizio di v è previsto alle 17:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIltornerà in campo domenica con l’obiettivo di migliorare le proprie sorti in Bundesliga dopo un inizio deludente della nuova campagna 2023. Dopo il 10° posto dell’ultima volta, i Die Fohlen ...

Le altre partite Tra le sfide da almeno un gol per squadra attenzione a Las Palmas - Villarreal e Athletic Bilbao - Real Sociedad di Liga, Manchester United - Tottenham di Premier League,...Gli uomini di Toppmoller ripartono dalla vittoria per 2 - 1 suldello scorso 20 dicembre, la seconda nelle ultime tre giornate dopo il fragoroso 5 - 1 rifilato al Bayern ..."Giuntoli e De Laurentiis stanno seguendo diverse piste simili: non solo Samardzic e Mangala, anche Koné del Borussia Mönchengladbach piace a entrambi i club. Il francese sarebbe tentato dalla possibi ..."Gli accostamenti legati al profilo di Florian Neuhaus, centrocampista del Borussia Monchengladbach, al momento non trovano alcun tipo di riscontro. Nel senso che non c’è un discorso avviato e neanche ...