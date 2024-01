Boom spettatori in Serie A

(Di sabato 13 gennaio 2024) LaA riscopre il piacere di avere gli stadi pieni. Nella prima metà della stagione 2023/24, infatti, nonostante la situazione in alcuni casi quasi drammatica degli impianti italiani a livello di infrastruttura, i tifosi hanno riempito gli spalti ovunque, portando una mediamai così alta addirittura nel ventunesimo secolo in Italia. Al termine del girone d’andata, infatti, la mediaè stata pari a 30.692a partita e per trovare dati più alti bisogna tornare addirittura al 1998/99, quando (campionato a 18 squadre) la media era stata pari a 30.762 alla fine della stagione. Un anno fa al termine del girone d’andata la media era di 28.841: +6,4 per cento in più quest’anno (un aumento di 350mila, 1.850 in media a partita). ...

