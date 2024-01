Boeing 737 Max 9 restano a terra | stop a tempo indefinito per garantire sicurezza

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – I737 Max 9. Dopo l'incidente in volo occorso all'aereo di Alaska Airlines l’autorità di regolamentazione dell'aviazione statunitense (Faa) ha infatti prolungato aindeterminato il fermo degli aerei annunciando inoltre che verranno intensificate le misure per"lain volo" e, per questo, aggiunge, non sarà "la

Potrebbe essere necessario fino a un anno di tempo per avere la relazione definitiva sul plug perso in volo dal Boeing 737 di Alaska Airlines. Solo ... (formiche)

L'autorità di regolamentazione dell'aviazione statunitense prolunga il fermo dopo l'incidente dell'Alaska Airlines: ispezioni e audit prima di far tornare a volare gli aerei IMax 9 restano a terra . Dopo l'incidente in volo occorso all'aereo di Alaska Airlines l'autorità di regolamentazione dell'aviazione statunitense (Faa) ha infatti prolungato a tempo ...Un passeggero è morto su undella Ryanair decollato domenica sera dall'aeroporto di Malaga, in Spagna, e diretto a Manchester, in Inghilterra. L'equipaggio ha chiesto se fosse presente un medico a bordo ed è stato ...Un passeggero è morto su un Boeing 737 della Ryanair decollato domenica sera dall'aeroporto di Malaga, in Spagna, ...Al: 13 gennaio 2024 alle 9:16 L'autorità di regolamentazione dell'aviazione statunitense ha messo a terra il Boeing 737 MAX 9. 40 aerei di questo ...