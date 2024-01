Bochum-Werder Brema domenica 14 gennaio 2024 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 13 gennaio 2024) Primo posticipo dell’ultima giornata del girone d’andata di Bundesliga che ha in programma la sfida in ottica salvezza tra iled il. Due squadre appaiate a quota 16 in classifica, con i biancoblu di Leitl in ripresa e bravi a trovare in casa una certa continuità perdendo appena 1 volta in 9 partite, e gli ospiti che hanno trovato InfoBetting: Scommesse Sportive e