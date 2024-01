Bob | a St Moritz vince ancora Johannes Lochner | nono Patrick Baumgartner

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) Terza vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di bob a 2 per: dopo Yanqinq ed Igls anche St.è terra di conquista per il tedesco campione del mondo in carica (si impose nel 2023 proprio su questa pista).ha timbrato il miglior tempo in entrambe le run, chiudendo con il totale di 2’10”74. Battuto nel consueto duello il connazionale Francesco Friedrich che chiude a 25 centesimi di distacco. Completa il podio l’elvetico Michael Vogt a 55 centesimi. La Coppa del Mondo resta un discorso tra questi tre atleti. Nella top-5 anche l’altro elvetico Riedli ed il lettone Cipulis. In casa Italia eccellente l’ottava piazza di: l’azzurro rimonta una posizione nella seconda discesa e chiude a 1”45 dalla vetta. Al via anche il secondo equipaggio ...