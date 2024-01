Blocco traffico Roma 14 gennaio | firmata l’ordinanza | chi non può circolare

...difficoltà con il figlio con sindrome di Down che blocca ilin centro a Tirano (Sondrio), per cinque minuti. Un automobilista compie una manovra azzardata e pericolosa per superare il,...Sarà una domenica senza auto quella di domani per la città di Roma. Si tratta della terza domenica ecologica della stagione 'autunno inverno' 2023 2024 e prevede, come sempre, ildelall'interno della fascia verde [ qui la mappa ]. Gli orari deldelTuttte le deroghe La mappa della fascia verde I riscaldamenti Quando sono le prossime domeniche ...Una mamma in difficoltà con il figlio Leo, che ha la sindrome di Down, blocca il traffico per cinque minuti. Un automobilista compie una manovra azzardata e pericolosa per superare il blocco, sfiora i ...Dopo il blocco della pandemia il 2023 è stato l'anno della svolta per il traffico aereo di Milano. Lo sforzo per recuperare rotte e i programmi per il futuro ...