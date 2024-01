Blitz nel Casertano | in casa genitori | bimbi e 400 grammi coca

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiantidroga dei carabinieri tra il parco Verde di Caivano, Afragola e Casoria e il: trovati 400diina nelladi una famiglia di insospettabili. Sono stati i militari del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna a mettere in atto i controlli. Nel centro di Orta di Atella i carabinieri bussano alla porta di una famiglia insospettabile: inmarito e moglie incensurati di 41 anni e i tre figli minori che hanno rispettivamente 10, 5 e 2 anni. Rinvenuti e sequestrati 400diina, materiale per il confezionamento e diversa contabilità relativa allo spaccio. I coniugi sono stati trasferiti in carcere mentre i bambini sono stati affidati ai nonni. La donna è stata trovata anche in ...