Biathlon | Tommaso Giacomel vive un momento magico | è argento nella Sprint

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ruhpolding – E'ildiin Coppa del Mondo. Nelle gare diMaschile, che fanno tappa a Ruhpolding, l'Azzurro conquista l'dei 10 km. Dopo aver conquistato il terzo postostaffetta, arriva un'altra splendida medaglia per lui.ha avuto un giro di penalità, ma non ha mollato. Ha tessuto una grande prestazione sugli sci, dopo aver gareggiato al poligono e si è preso il podio. E' il secondo posto personale della carriera sul massimo circuito iridato. Foto fisi.org

Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 2023-2024 1 BOE Johannes Thingnes NOR 579 2 BOE Tarjei NOR 497 3 STROEMSHEIM Endre NOR 467 4 DALE-SKJEVDAL ... (oasport)

Dopo tre podi stagionali nelle staffette, arriva la prima gioia assoluta a livello individuale perGiacomel in Coppa del mondo . Il ventiquattrenne finanziere trentino si è classificato al secondo posto nella sprint maschile di Ruhpolding , conclusa con un ritardo di 169 dal norvegese Vetle ...La classifica generale di Coppa del Mondo maschile di2023/2024 aggiornata gara dopo gara. La scorsa stagione a vincere fu il norvegese Johannes ... Tra questi ancheGiacomel e Didier ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 3/5 in piedi per il norvegese! Dale butta via la gara, dopo due poligoni Strelow ha un margine di 1.7" su Giacomel, sarà questa la sfida per il podio. 1 ...Grande impresa di Tommaso Giacomel nella sprint di Ruhpolding valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Sulle nevi tedesche, l'azzurro classe 2000 regala spettacolo e, no ...