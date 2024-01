Biathlon | Tommaso Giacomel 2° a Ruhpolding | “Sci fantastici | mai sentito così forte”

(Di sabato 13 gennaio 2024)ha conquistato uno splendido secondo posto nella sprint di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di. L’azzurro ha commesso un errore al primo poligono, poi è stato impeccabile nella seconda tornata al poligono e si è distinto sugli sci. Il 24enne trentino si è dovuto inchinare soltanto al cospetto del norvegese Vetle Christiansen, che lo ha preceduto di 16.9 secondi. Si tratta di un podio di assoluto spessore per il nostro portacolori, che si è portato all’undicesimo posto in classifica generale e che risulta il miglior under 25 nel massimo circuito internazionale itinerante., che domani proverà a replicarsi nell’inseguimento che chiuderà il fine settimana in terra tedesca, ha poi espresso la propria soddisfazione ...

Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 2023-2024 1 BOE Johannes Thingnes NOR 484 2 BOE Tarjei NOR 411 3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 366 4 STROEMSHEIM ... (oasport)

Dopo tre podi stagionali nelle staffette, arriva la prima gioia assoluta a livello individuale per Giacomel in Coppa del mondo. Il ventiquattrenne finanziere trentino si è classificato al secondo posto nella sprint maschile di Ruhpolding, conclusa con un ritardo di 169 dal norvegese Vetle Christiansen. Grande impresa di Tommaso Giacomel nella sprint di Ruhpolding valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Sulle nevi tedesche, l'azzurro classe 2000 regala spettacolo.