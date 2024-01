Biathlon | startlist inseguimento maschile Ruhpolding 2024 | orari | programma | tv | streaming | distacchi

(Di sabato 13 gennaio 2024) Domani, domenica 14 gennaio, terminerà a, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-di: saranno inentrambi gli inseguimenti, con la 12.5 kmche chiuderà il fine settimana dedicato alle gare alle ore 14.45. Saranno in gara nella pursuitquattro azzurri: partiranno Tommaso Giacomel, secondo a 17? dal norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, Didier Bionaz, 20° a 1’06”, Patrick Braunhofer, 34° a 1’32”, ed Elia Zeni, 35° a 1’33”. La diretta tv della 12.5 km pursuitdella Coppa del Mondo 2023-disarà fruibile su Eurosport 2 HD, mentre la direttasarà a cura di eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sport, infine la diretta live ...

Domenica 7 gennaio (ore 14.25) andrà in scena la staffetta femminile di Oberhof , prova valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di Biathlon . Si ... (oasport)

Domenica 7 gennaio (ore 111.30) andrà in scena la staffetta maschile di Oberhof , prova valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di Biathlon . Si ... (oasport)

Mercoledì 10 gennaio (ore 14.30) andrà in scena la staffetta femminile di Ruhpolding , prova valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di Biathlon . ... (oasport)

Domani, giovedì 11 gennaio 2024 , proseguirà a Ruhpolding , in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023- 2024 di Biathlon : l’unica gara ... (oasport)

Domani, sabato 13 gennaio, proseguirà a Ruhpolding , in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023- 2024 di Biathlon : l’unica gara della ... (oasport)

Domenica 14 gennaio si chiuderà a Ruhpolding , in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023- 2024 di Biathlon : sarà il giorno degli ... (oasport)

Domani, domenica 14 gennaio, terminerà a Ruhpolding, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: saranno in programma entrambi gli inseguimenti, con la 12.5 km maschile c ...VIDEO BIATHLON - BIATHLON - Prestazione sontuosa di Tommaso Giacomel nonostante un errore nel tiro a terra: il 23enne azzurro recupera con un gran passo sugli sci e al traguardo precede niente di meno ...