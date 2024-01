Biathlon | IBU Cup 2024 | la Norvegia vince le due staffette in Val Ridanna Nessun podio per l’Italia

(Di sabato 13 gennaio 2024) Si è conclusa quest’oggi in Val(Italia) la quinta tappa dell’IBU Cup 2023-di. Dopo le sprint di mercoledì e le mass start di ieri, si sono disputate in queste ultime ore la staffetta mista a squadre e la staffetta a coppie miste. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Nella staffetta mista a squadre è arrivata la vittoria della. Il quartetto scandinavo formato da Emilie Aagheim Kalenberg, Ida Lien, Johan-Olav Botn e Mats Oeverby non è stato perfetto al tiro (3+11), ma è riuscito comunque a chiudere davanti a tutti grazie a delle ottime prestazioni sugli sci. Seconda la Germania a 13” di ritardo (1+14), mentre ha chiuso terza la Francia a 25” (2+6). Distante invece, che con Martina Trabucchi (0+4), Linda Zingerle (0+4), Nicola Romanin (0+3) e David ...

Prosegue laCup con le gare in Val Ridanna (Bz), dove saranno al via Daniele Cappellari, Christoph Pircher, David Zingerle, Nicola Romanin, Marco Barale , Nicolò Betemps, Sara Scattolo, Linda Zingerle, ...Prosegue anche laCup con le gare in Val Ridanna (Bz), dove saranno al via Daniele Cappellari, Christoph Pircher, David Zingerle, Nicola Romanin, Marco Barale, Nicolò Betemps, Sara Scattolo, ...Si è conclusa quest’oggi in Val Ridanna (Italia) la quinta tappa dell’IBU Cup 2023-2024 di biathlon. Dopo le sprint di mercoledì e le mass start di ieri, si sono disputate in queste ultime ore la staf ...Settimo posto per la staffetta mista azzurra nella prova di Ibu Cup che ha aperto la giornata conclusiva della tappa della Val Ridanna, in provincia di Bolzano. La vittoria è andata al quartetto norve ...