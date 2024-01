Biathlon | Coppa del Mondo maschile 2023 2024 | la classifica generale dopo la sprint di Ruhpolding

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ladelladeldiaggiornataladi. Successo per il norvegese Vetle Sjastad Christensen davanti all’azzurro Tommaso Giacomel, splendido secondo. Chiude il podio il norvegese Tarjei Boe in terza posizione. Johannes Boe ha terminato in nona posizione e mantiene la vetta delladavanti al fratello Tarjei che accorcia. Si avvicina alla top10 Giacomel, undicesimo a soli 10 punti di distanza. LALADI OBERHOF Johannes Thingnes Boe (Norvegia) 611 Tarjei Boe (Norvegia) 557 Johannes Dale-Skjevdal ...

Il live e la diretta testuale della sprint maschile di Ruhpolding 2024 , gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quinta tappa delladel Mondo di. Sale l'attesa per vedere nuovamente all'opera Elia Zeni , Didier Bionaz , Lukas Hofer e Tommaso Giacomel , grandi protagonisti per l'Italia con il terzo posto ottenuto in ...I risultati e la classifica della sprint femminile di Ruhpolding , valevole per ladel Mondo 2023/2024 di. La gara ha visto la vittoria della norvegese Ingrid Tandrevold , al secondo successo stagionale che interrompe così il dominio francese delle ultime tappe di ...Grande impresa di Tommaso Giacomel nella sprint di Ruhpolding valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Sulle nevi tedesche, l'azzurro classe 2000 regala spettacolo e, no ...I risultati e la classifica della sprint maschile di Ruhpolding, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. La gara ha visto la vittoria del norvegese Vetle Sjastad Christensen, davanti al ...