Biathlon | Cdm | Giacomel 2° nella sprint di Ruhpolding alla spalle di Christiansen

(Di sabato 13 gennaio 2024), 13 gen. -(Adnkronos) - Dopo tre podi stagionali nelle staffette, arriva la prima gioia assoluta a livello individuale per Tommasoin Coppa del mondo. Il ventiquattrenne finanziere trentino si è classificato al secondo postomaschile di, conclusa con un ritardo di 16?9 dal norvegese Vetle, trentunesimo dopo il primo poligono con un errore, ha compiuto un clamoroso recuperoseconda parte di gara,quale ha realizzato un velocissimo zero al tiro, e sugli sci ha recuperato una ventina di secondi rispettoprima posizione, tanto da superare ben ventinove avversari. Con questo piazzamento il finanziere avvicina la top ten ...

Oberhof , 28 dic. - (Adnkronos) - Sono dodici i convocati dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl per la quarta tappa stagionale di Coppa del mondo in ... (liberoquotidiano)

...del Mondo 2023/2024 di. La gara ha visto la vittoria della norvegese Ingrid Tandrevold , al secondo successo stagionale che interrompe così il dominio francese delle ultime tappe di. ...Terzo podio dell'anno in Coppa del mondo di(e ventiquattresimo complessivamente) in gare individuali per Lisa Vittozzi, terza nella sprint femminile di Ruhpolding vinta dalla norvegese Ingrid Tandrevold (al secondo centro della ...Dopo tre podi stagionali nelle staffette, arriva la prima gioia assoluta a livello individuale per Tommaso Giacomel in Coppa del mondo. (ANSA) ...Dopo essersi preso un turno di riposo, il leader di Coppa del Mondo è nella startlist della sprint maschile di Ruhpolding, al via sabato dalle ore 14.30.