Bianca Berlinguer e il fuorionda di Striscia | “La mia redazione fa un ottimo e prezioso lavoro in un’azienda in cui ci stiamo trovando bene”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Dopo idiLa Notizia, con unainfuriata con lapoco prima della messa in onda di È sempre Carta, la conduttrice, ha aperto la puntata di venerdì 12 gennaio di Prima di domani, in access prime su Rete4 commentando proprio l’ultimo “colpo” di Antonio Ricci. Nella “piccola digressione personale”,ha voluto fare una precisazione sulin cui la conduttrice paventava anche la possibilità di lasciare la trasmissione. “Permettetemi di aprire con una questione che mi riguarda direttamente, che riguarda la mia, perché ieri serala notizia, che fala notizia, quindi niente da eccepire – ha detto la giornalista – ...

Due giorni fa, “Striscia la Notizia” ha tirato fuori dal cappello alcuni fuorionda in cui Bianca Berlinguer , new entry di […] (perizona)

La puntata delle scuse per il fuori - onda ha rimesso in pacecon la sua redazione. Altrettanto però non è accaduto con i telespettatori, perché venerdì 12 gennaio Prima di Domani, l'access prime time di Rete4, ha toccato il fondo della sua ...Ascolti tv,sempre più a picco con Prima di Domani. Lilli Gruber vola Prima di Domani cala ancora. Nell'access prime time di venerdì 12 gennaio 2024, il programma diviene ...Dopo i fuorionda di Striscia La Notizia, con una Bianca Berlinguer infuriata con la redazione poco prima della messa in onda di È sempre Cartabianca, la conduttrice, ha aperto la puntata di venerdì 12 ...Alessandro Orsini contro David Parenzo, nuova puntata. Il professore di sociologia del terrorismo internazionale, ospite fisso di Bianca Berlinguer a E' sempre Cartabianca, annuncia querela nei confro ...