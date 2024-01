Benicio Del Toro e Michael Cera nel nuovo film di Wes Anderson?

(Di sabato 13 gennaio 2024) Stando a quanto riportato dal sito Deadline, Bill Murray,Delsono stati ingaggiati da Wesper la sua nuova pellicola inedita su una sceneggiatura firmata dal suo storico collaboratore Roman Coppola. Scarlett Johansson in Asteroid City, fonte: Focus FeaturesIl progetto accennato dallo stesso regista lo scorso settembre al sito medesimo, stando ai primi dettagli, prevede come attore protagonista lo stessoDel, e che lo script è stato terminato poco prima dell’inizio dello sciopero degli sceneggiatori della Writers Guild of America dello scorso maggio. Se per Murray la collaborazione conregistra uncapitolo fin dall’uscita di Rushmore del 1998 e per Del ...

Dopo Asteroid City il visionario regista Wes Anderson tornerà in sala con un nuovo film che avrà come protagonisti Benicio Del Toro , Michael Cera e ... (movieplayer)

Presente ancheToro , a sua volta non un neofita dei set andersoniani. L'attore ha preso parte a The French Dispatch (2021) ed è pronto a fare il bis. Per quanto riguarda le new entry, al ...Dopo Asteroid City , il visionario regista Wes Anderson tornerà nelle sale con un nuovo film, una pellicola di spionaggio che avrà come protagonistiToro , Michael Cera e Bill Murray . Sebbene ancora non si conosca il titolo, sappiamo che Anderson lavora a questo progetto da un po' di tempo e già l'anno scorso il regista aveva ...Pampita decidió dar la bienvenida a sus 46 años en un lugar de ensueño: las paradisíacas playas de Cancún. Acompañada por sus cuatro hijos -Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña y Ana García Moritán-, la ...Revisa en detalle lo que dijo Carolina Pampita Ardohaín sobre los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña. Recordemos que ambos tuvieron cuatro retoños durante el tiempo que estuvieron juntos.