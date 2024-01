Benevento 5 | prima sconfitta dell’anno | vince la Futura 2-1

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 2024 in trasferta parte con unadi misura per il GG Team Wear5. La squadra di Andrea Centonze cede il passo alla Polisportiva(2-1) nell’anticipo della quindicesima giornata. Rispetto alla gara di venerdì scorso, il coach partenopeo recupera Milucci dalla squalifica ed opta per lo stating five composto da Matheus, Botta, Lolo Suazo, Arvonio e Bobadilla. Il principio della partita è molto equilibrato, con ila condurre. Ma al 5? si stappa l’incontro: Labate, servito da Pannuti, fa 1-0. I giallorossi non riescono a reagire e creare pericoli dalle parti di Parisi. Al tramonto del 12? arriva il raddoppio dellatra le proteste ospiti: contatto molto dubbio in area di rigore su Milucci, in transizione arriva il raddoppio di Pizetta. ...