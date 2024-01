Benedizione coppie gay | Papa | Riguarda le persone | non le associazioni Lgbt

AGI - Nessuna benedizione alle coppie omosessuali nelle Chiese africane, le benedizioni proposte da Fiducia supplicans non possano essere attuate in ... (agi)

commenta Il provvedimento sulle benedizioni dellegay riguarda 'le persone, non le organizzazioni'. Lo ha detto Papa Francesco all'incontro a porte chiuse con il clero romano. 'Se viene l'associazione Lgbt dico no, alle persone invece dico ...Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, si mette contro Papa Francesco sulla vicenda delladellegay e delle relative polemiche che si è tirata dietro, a cominciare dalla ...Papa Francesco dopo settimane di feroci polemiche e tanto caos ha chiarito che le benedizioni si danno ai singoli omosessuali e non alle loro relazioni. Il provvedimento sulle benedizioni ...Il provvedimento sulle benedizioni delle coppie gay riguarda «le persone, non le organizzazioni» Lgbt. Lo ha sottolineato Papa Francesco all'incontro a porte chiuse, durato quasi tre ore, avvenuto que ...