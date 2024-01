Belotti-Roma | addio a gennaio | resta in Serie A

Leggi su rompipallone

(Di sabato 13 gennaio 2024) Andreaè sempre più lontano dalla, ma non dallaA: il suo futuro può essere ancora nel massimo campionato italiano. Acquisti, cessioni, partenze, saluti, colpi di sorpresa, affari sfumati all’ultimo istante: il calciomercato è questo e tanto altro. La sessione invernale diprosegue spedita e nei prossimi giorni potrebbe essere coinvolto da vicino Andrea, uno dei protagonisti dellaA. L’attaccante dellanon sta vivendo una stagione semplice, ma non ai livelli horror di quella passato, almeno per quanto riguarda il rendimento. L’anno scorso arrivò dal Torino a parametro zero con grandissime aspettative, prima di chiudere la stagione con quattro gol complessivi ma zero in campionato in trentuno presenze. Quest’anno, invece, ...