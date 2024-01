Bayern Monaco | Kimmich in scadenza | 'Un giorno parleremo di rinnovo'

I soldi non sono un ostacolo per l'approdo di Ronald Araujo al Bayern Monaco : pronta offerta da capogiro per il difensore (itasportpress)

Non solo Premier League per Joshua Kimmich : per il centrocampista del Bayern Monaco c'è interesse anche da parte del Psg (itasportpress)

Festeggia il Leverkusen in trasferta sul campo dell' Augusta grazie alla firma al 94esimo minuto di Palacios : la squadra di Xabi Alonso si riporta a +4 sula cui manca ancora una gara ...Sfida dominata da Schick e compagni, 25 tiri contro 2, che allunga a +4 in attesa del, che recupererà la sfida con l'Union Berlino il 24 gennaio. Il Francoforte passa per 1 - 0 a Lipsia ...Joshua Kimmich è tra i nomi più caldi sul mercato in casa Bayern Monaco. Su di lui sono insistenti le voci su alcune big inglesi e spagnole, oltre al Paris Saint-Germain..Nella 17° giornata di Bundesliga, la squadra di Xabi Alonso allunga di nuovo sui bavaresi. Vince anche l'Eintracht Francoforte in trasferta sul campo del Lipsia ...