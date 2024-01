Bayern Monaco | anche il Psg è interessato a Joshua Kimmich

(Di sabato 13 gennaio 2024) Non solo Premier League per: per il centrocampista delc'è interesseda parte del Psg

I soldi non sono un ostacolo per l'approdo di Ronald Araujo al Bayern Monaco : pronta offerta da capogiro per il difensore (itasportpress)

L'avventura di Joshua Kimmich alsi avvia sempre più verso la conclusione. L'addio del centrocampista sembra solo questione di tempo, con l'unico interrogativo rimanente che è quello riguardo la sua prossima ...Tutto facile, invece, per il, che piega 3 - 0 l'Hoffenheim grazie alla doppietta di Musiala e alla 22ª marcatura (in 17 presenze di Bundesliga) dell'uragano Harry Kane . Bavaresi a - 1 ...Non solo Premier League per Joshua Kimmich: per il centrocampista del Bayern Monaco c'è interesse anche da parte del Psg ...E' lunghissima la fila di pretedenti per Zirkzee. Formatosi nelle giovanili del Bayern Monaco, l'olandese si è unito al suo attuale club nell'estate del 2022 e da allora ha ...