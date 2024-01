Basket femminile | in Serie A1 Venezia espugna Battipaglia | mentre a Sassari Dedic salva Campobasso dalla beffa

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) Si sono disputati oggi due anticipi della tredicesima giornata del massimo campionatodie in campo sono scesecontrocontro. Da un lato, dunque, un testacoda tra l’ultima e la prima della classifica e dall’altra uno scontro diretto da zona playoff. Ecco come è andata. O.ME.P.S.– UMANA REYER62-92 Primo tempo caratterizzato da un grande equilibrio a, dove nonostante l’ampio gap in classifica le padrone di casa lottano punto a punto contro, non permettendo alle ospiti di scappare via. Anzi, nel primo quarto è solo nel finale che le venete piazzano un mini parziale per il 21-26 con cui si va al primo stop. Musica simile ...