Basket femminile | Geas-Schio e Ragusa-Bologna i big match di giornata

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) Dopo la pausa per i turni preliminari della Coppa Italia, torna questo weekend il massimo campionatodie tra domani e domenica si disputa la tredicesimadi Serie A1. Due le sfide di alta classifica da non perdere, ma tanti iche possono aver risvolti interessanti per il prosieguo della stagione. Si inizia domani sera con due sfide con palla a due alle ore 20. A Battipaglia arriva la Reyer Venezia in quello che è un testacoda tra l’ultima in classifica, le padrone di casa ancora a quota zero punti, e la prima della classe, che guida con 4 punti di vantaggio sulle prime inseguitrici. In Sardegna, invece, è la volta di Sassari che ospita Campobasso, con le padrone di casa a caccia di punti per confermarsi nella top 8, mentre le ospiti sono attualmente quarte e vogliono avvicinare la ...