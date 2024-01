Barcellona | pronta offerta per il giovane talento di soli 17 anni

Il Barcellona guarda in Serie A per il mercato di gennaio. Riflettori accesi su Bergamo, dove piace il brasiliano ex Salernitana Ederson. Il... (calciomercato)

Calciomercato - il Barcellona bussa in casa Atalanta : pronta una super offerta

L’inizio di stagione in casa Atalanta è stato positivo e la squadra è in corsa per la qualificazione in Europa. La compagine di Gasperini è reduce ... (calcioweb.eu)