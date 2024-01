Barbara D’Urso | l’addio alle scene | “Grazie per avermi supportata”

Altro che addio alle scene! Barbara D’Urso è più esplosiva che mai, una gioia per i suoi fans In molti non si sono ancora abituati alla sua assenza ... (sportnews.eu)

Barbara d’Urso presenta il suo avatar e annuncia il ritorno

In queste ore Barbara d'Urso ha presentato il suo avatar e ha annunciato l'arrivo di un nuovo progetto: ecco cosa sappiamo in merito L'articolo ... (novella2000)