Barak vicino al Napoli | a Meluso è sempre piaciuto

(Di sabato 13 gennaio 2024) In casasono ufficialmente aperte le trattative per portare in maglia azzurra Antonin. Dopo Mazzocchi e Traorè, infatti, il nuovo profilo al centro dell’attenzione è proprio quello del centrocampista della Fiorentina. La prima offerta ai viola è arrivata nella giornata di ieri: 500mila euro di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a L'articolo

Sia dal mondo arabo, a paroleai palestinesi, sia dall'Europa " divisa anche ieri sui raid ... è chiamato però a fare i conti con ciò che il suo rappresentante all'Aja, Aharon, ha detto ...Traoré - Napoli , ci siamo: l'ex Sassuolo è sempre più, la Fiorentina ha rifiutato la prima offerta del Napoli Poi. I contatti stanno andando avanti, la Fiorentina non chiude al ...Anche se nel mezzo ci sarà un fondamentale turno di campionato, è già iniziata Fiorentina-Napoli. Perché in attesa di quello che sarà l'appuntamento ...Anche se nel mezzo ci sarà un fondamentale turno di campionato, è già iniziata Fiorentina-Napoli. Perché in attesa di quello che sarà l'appuntamento a Riyad per la semifinale di Supercoppa, i destini ...