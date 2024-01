Barak | il Napoli pensa a un prestito con obbligo condizionato Sky

In casa Napoli sono ufficialmente aperte le trattative per portare in maglia azzurra Antonin Barak . Dopo Mazzocchi e Traorè, infatti, il nuovo ... (dailynews24)

E Adl continua a corteggiare puredella Fiorentina . Insomma, un avviso ai naviganti, anzi uno in particolare: Samardzic . Come dire: ilora ha altri obiettivi. Un modo, forse, per ...Gianluca Di Marzio , giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha riportato alcuni aggiornamenti sulle mosse di mercato del: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie“Il Napoli apre al prestito con obbligo condizionato di Barak, si attende la risposta della Fiorentina. Per la difesa si seguono tre piste. Nehuen Perez dell’Udinese è in prima fila se verrà preso un ...Un guizzo in pieno recupero di Amir Rrahmani salva il Napoli dall'ingoiare un boccone amaro al Maradona nel derby contro la Salernitana. Granata che passano in vantaggio con una ...