Bando ISI-Inail per agricoltura | lunedì la presentazione al Masaf

(Di sabato 13 gennaio 2024)15 gennaio, alle 11.30, presso la Sala Cavour del Ministero dell’, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in Via XX Settembre 20, verranno presentate le linee di finanziamento degli interventi per la sicurezza sul lavoro delISI 2023 –di. Parteciperanno il Ministro dell’, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, il Direttore centrale prevenzione, Ester Rotoli, e il Commissario straordinario, Fabrizio D’Ascenzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

