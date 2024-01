Bambina di 7 anni muore folgorata | i parenti devastano l’ospedale | cosa è successo

Tragedia sfiorata a Caivano . Urla e paura: sono questi gli elementi che hanno caratterizzato la mattinata in via Alessandro Volta. Una bambina di ... (ilmattino)

Dramma a Caivano dove una bambina di 5 anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo , in via Volta. La piccola, figlia di stranieri regolari, ... (ilgiornaleditalia)

Cerimonia in forma privata. Padre e nonno materno invita a fare donazioni alle realtà che si occupano di supporto a chi ha malattie psichiatriche I funerali di Wendy Timò, ladi seiuccisa dalla madre Giulia Lavatura Truninger insieme alla cagnolina Jessy, saranno celebrati in forma privata per volontà della famiglia. Il padre Davide e il nonno materno ...... la studentessa palermitana di origini bengalesi di 17scomparsa da martedì scorso. La polizia ... occhi neri e una piccola voglia rossa sul collo, era arrivata a Palermo dainsieme alla ...Dal racconto della malattia della madre al ricordo del padre, Silvia e Giulia Provvedi si sono raccontate in una lunga intervista a Verissimo. Ospiti del ...Tragedia a Padova: Una bambina di 4 anni muore a causa di 4 virus contemporaneamente. La piccola non aveva patologie pregresse e la sua morte è stata improvvisa. Gli esperti non riescono a stabilire u ...