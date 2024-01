Badosa | “Vedermi al livello attuale è difficile da accettare | ma non ho altre opzioni”

Leggi su sportface

(Di sabato 13 gennaio 2024) L’numero 74 del ranking Wta Paulasta per tornare in campo agli Australian Open dopo due anni d’assenza. La tennista catalana, che ha saltata l’edizione dello scorso anno per infortunio, esordirà lunedì contro Taylor Townsend, e in vista del match ha rilasciato un’intervista a Marca: “Sono molto felice di giocare di nuovo qui. È stata dura doversi ritirare l’anno scorso. Melbourne è uno dei miei posti preferiti in cui giocare e ho dei bei ricordi. La mia schiena sta bene, ma per tornare al meglio ci vuole tempo perché non gioco da sette mesi“. Poi sul match contro Pera ad Adelaide, ovvero il suo ritorno in campo dopo Wimbledon: “Le sensazioni erano positive, ho giocato ad altoe mi sentivo competitiva. Solo che dopo due ore di gioco il mio fisico era stremato e non avevo più molte ...