Avellino Città del Disco | al Casino del Principe la fiera musicale

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodiventa ladel. Oggi, dalle ore 15 alle 21, e domani, domenica 14 gennaio, dalle 10 alle 21, torna ladel, organizzata dal Comune di. Per questa seconda edizione, ildelospiterà 50.000 vinili rari e da collezione, in un fine settimana all’insegna della grande musica su vinile. Sarà una festa per tutti gli appassionati della buona musica, di ogni genere, epoca e stile. Espositori provenienti da tutta Italia, esperti, appassionati, collezionisti e cultori delaffolleranno la splendida location deldel. Tutti i palati musicali potranno trovare soddisfazione, anche attraverso una vasta ...