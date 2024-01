‘Avanti Pietrelcina’ | domani comizio pubblico in piazza

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Pietrelcina si accende il clima anche se non si è in campagna elettorale. Questo perché, il gruppo di MinoranzaPietrelcina‘ guidato da Alessio Ermenegildo Scocca ha deciso di tenere unnelladel paese, con lo scopo di informare direttamente i cittadini dei vari temi che li riguardano. “Cari amici – si legge nella nota di– siamo arrivati a metà legislatura. È tempo di fare il punto su quanto fatto e sulla situazione poltica attuale che, alla luce degli ultimi sviluppi come gli accertamenti IMU e TASI, è necessario approfondire insieme. Vogliamo farlo con una cosa inusuale a Pietrelcina: anziché una conferenza stampa, facciamo un, anche se non è tempo elettorale. Crediamo che ...