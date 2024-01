Auto investe ciclista | impatto terrificante | morto uomo di 52 anni

Leggi su notizie

(Di sabato 13 gennaio 2024) Un’ha investito unnel cuore della notte, l’è stato a dir poco: per undi 52non c’è stato nulla da fare Un terribile episodio di cronaca quello che arriva dalla provincia di Bergamo. Ci troviamo ad Albano Sant’Alessandro dove undi 52ha perso la vita nella peggiore maniera possibile. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali Luca Rossi, il nome della vittima, si trovasse in sella alla sua bici, fino a quando non è stato centrato in pieno da un’(una Peugeot Gt) guidata da un 21enne, T.Z.. Il tutto è accaduto proprio a pochi passi dall’abitazione dell’dove viveva.investito e ucciso nella notte (Ansa Foto) ...