Australian Open | Djokovic | “Il pericolo numero uno per me? Sono io”

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – L'avversario principale di Novakall'è… Novak. Il serbo,1 del mondo, prende la parola alla vigilia dell'esordio nel primo appuntamento dello Slam, al via domani a Melbourne. Il 36enne di Belgrado punta dritto al 25esimo trionfo in un major, un record 'fuori dal mondo'. "Cigli avversari,

Ad - Segui tutti gli incontri deglisu Discovery+ TABELLONI TORNEI: ATP - WTANella conferenza stampa di presentazione agli, la numero tre del mondo ha parlato dei propri obiettivi e delle aspettative per il primo slam dell'anno. Le parole di Coco Gauff La ...L'avversario principale di Novak Djokovic all'Australian Open è... Novak Djokovic. Il serbo, numero 1 del mondo, prende la parola alla vigilia dell'esordio nel primo appuntamento dello Slam, al via ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jannik Sinner e Botic Van de Zandschulp, partita valevole per i ...