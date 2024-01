Australian Open | Djokovic | “Il pericolo numero uno per me? Sono io”

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’avversario principale di Novakall’è… Novak. Il serbo,1 del mondo, prende la parola alla vigilia dell’esordio nel primo appuntamento dello Slam, al via domani a Melbourne. Il 36enne di Belgrado punta dritto al 25esimo trionfo in un major, un record ‘fuori dal mondo’. “Cigli avversari, alcuni con maggiori e altri con minori chances di fare strada. È un tabellone a 128, è uno Slam. Sappiamo tutti cosa rappresentino gli Slam nel tennis”, dice Nole. Il serbo, che punta alla condizione ottimale dopo i problemi al polso, vive la vigilia cercando di rilassarsi: “Quandoqui mi piace visitare alcuni posti ai qualilegati i miei ricordi più belli e fortunati. Non so se sia il segreto ...