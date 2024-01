Australian Open 2024 | si comincia! Jannik Sinner apre le danze sul centrale | Prizmic per Djokovic Debutta anche Sabalenka

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) Poche ore e si comincia. All’una del mattino si accenderanno i riflettori sull’, in una corsa di due settimane che si concluderà il prossimo 28 gennaio in cui si deciderà il prossimo vincitore dell’Happy Slam. L’onore di aprire lesulla Rod Laver Arena sarà per, che affronterà Botic van de Zandschulp. Per l’altoatesino è un incrocio subito abbastanza competitivo: l’olandese è un giocatore solido, seppur viene da un 2023 con poche soddisfazioni, solo una finale raggiunta a Monaco di Baviera e persa contro Holger Rune. Il numero 4 al mondo non dovrà sottovalutare l’impegno ma sembra aver approcciato bene il, come dimostrano le due uscite del Kooyong Classic. Non sarà l’unico rappresentante azzurro in campo. Matteo Arnaldi inaugura la Kia Arena ...