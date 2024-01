Australian Open 2024 | Novak Djokovic | “Il mio polso sta bene | voglio vincere a Melbourne e poi…”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Allarme rientrato? Sembrerebbe di sì. In questi giorni che ci hanno accompagnato all’inizio degli, previsto domani, la curiosità sulle condizioni dinon era poco. Il serbo aveva lamentato un problema alnel corso della United Cup e la sua sconfitta nella sfida contro Alex de Minaur aveva alimentato un po’ di preoccupazione nel clan di Nole. Tuttavia, il tutto pare non dare più noia all’asso nativo di Belgrado. Ne ha parlato lui stesso nella conferenza stampa: “Il miosta. Dall’ultima partita contro de Minaur ho avuto tempo per recuperare. Mi sono allenato. Finora non ho sentito alcun dolore. Vediamo come procede. Nel 2021 e l’anno scorso ho avuto infortuni peggiori che ho dovuto ...

'Il pericolo numero 1 per me Sono io'. Il campione in carica Novak Djokovic insegue nuovi record agli. Le sue ambizioni sono chiare anche nella conferenza stampa durante il Media Day. Quello che comincia domenica contro Dino Prizmic sarà il suo 19mod'Australia, ma nessuno trova ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - Si alza il sipario sull'e proprio domenica 14 gennaio il numero 4 al mondo Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio nel torneo. L'altoatesino se la vedrà con l'olandese Botic Van de Zandschulp , numero 59 ...Alla vigilia degli Australian Open che si aprirà a Melbourne il 14 Gennaio (fino al 28 Gennaio) e in previsione dei Mondiali di nuoto a Doha (2-18 febbraio) seguito dalla Formula ...Allarme rientrato Sembrerebbe di sì. In questi giorni che ci hanno accompagnato all'inizio degli Australian Open 2024, previsto domani, la curiosità sulle condizioni di Novak Djokovic non era poco. I ...