Australian Open 2024 | montepremi e prize money

(Di sabato 13 gennaio 2024) Iled ildegli, primo Slam della stagione in programma da domenica 14 a domenica 28 gennaio sui campi in cemento outdoor del Melbourne Park. L’osservato speciale non potrà che essere Novak Djokovic, 10 volte e campione e a caccia del 25° Major della sua straordinaria carriera. Il serbo dovrà però battere una concorrenza non indifferente, composta da Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz e soprattutto Jannik Sinner (seconda favorito per il titolo alla vigilia, come rivelato dalle percentuali di Tennis Abstract). In totale saranno ben sette gli azzurri in tabellone: oltre a Sinner ci sono anche Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Giulio Zeppieri e Flavio Cobolli. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MASCHILE TABELLONE ...

AGI - Tutti aspettano Jannik Sinner. Il senso dell'che prenderà il via nella notte italiana fra domenica e lunedì è tutto in questa attesa. Il boom di cui Jannik è stato protagonista nella seconda parte del 2023 non è passato nel ...MELBOURNE (Australia) - E' pronto ad alzarsi il sipario sul tabellone principale deglicon Jannik Sinner pronto a dare il via alla sua stagione del 2024. L'altoatesino numero 4 del mondo, reduce da un finale di 2023 esaltante, inizierà il proprio percorso sul circuito di ...Chi vincerà gli Australian Open 2024 La domanda non è delle più originali visto il periodo, ma è d'attualità. Novak Djokovic, forte dei sui 10 successi a Melbourne e del tennis messo in mostra nel co ...Si aprirà domani, domenica 14 gennaio, a partire dall' 1.00 ora italiana, il primo Slam della stagione 2024 del tennis, gli Australian Open: in programma 32 incontri, 16 per il primo turno maschile ed ...