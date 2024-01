Australian Open 2024 | Jannik Sinner secondo favorito per il sistema Elo | cosa prevede questo algoritmo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Chi vincerà gli? La domanda non è delle più originali visto il periodo, ma è d’attualità. Novak Djokovic, forte dei sui 10 successi a Melbourne e del tennis messo in mostra nel corso del 2023, ha grandi chance per conquistare il suo 25° Slam e confermarsi n.1 del mondo, ma(testa di serie n.4) è tra quelli maggiormente accreditati per contrastare l’asso serbo.i bookmakers,è il terzo, alle spalle di Nole e di Carlos Alcaraz, mentre da altri è ritenuto iltennista più accreditato. Ci si riferisce al ranking Elo (nato dall’idea di Arpad Emrick Elo, fisico e scacchista ungherese naturalizzato statunitense, a cui è legata l’ideazione di...

