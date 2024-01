Australian Open 2024 | Jannik Sinner | “L’obiettivo di quest’anno è andare a caccia Dato impulso al movimento”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il tempo delle parole lascerà presto spazio al campo.sarà il giocatore che darà il via alle danze sul campo della Rod Laver Arena domani alle 02.00 italiane (le 12.00 in Australia). Il tennista italiano aprirà il programma del Centrale in questi, primo Slam della nuova stagione. Ci sono attese sul suo conto, tenuto conto dei brillanti risultati degli ultimi mesi del 2023 in particolare. Riscontri che gli hanno permesso di raggiungere la posizione n.4 del mondo, vincere i tornei di Pechino e di Vienna, spingersi alla Finale del Master di fine anno a Torino e conquistare la Coppa Davis. E ora il target è quello di provare a vincere uno Slam. Ne ha parlatonel tradizionale Media-Day. Ai microfoni di SuperTennis, l’altoatesino è stato molto ...

Se uno dice "Mi sento pronto per far bene a Melbourne" e l'altro aggiunge "Il suo obiettivo è diventare numero 1 del mondo" , allora sì, possiamo ... (247.libero)

... Giorgi ha potenzialità altissime' Dalle giovani alle sue ragazze, quelle con cui ha condiviso la cavalcata fino alla finale di Billie Jean King Cup e adesso sono impegnate agli. ...Grazie a questa offerta di Sky puoi vedere le partite degli: in campo anche il detentore del titolo Djokovic e ...Le parole del numero 1 del mondo in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio che lo vedrà in campo contro il giovane qualificato Dino Przmic ...Poche ore e si comincia. All'una del mattino si accenderanno i riflettori sull'Australian Open, in una corsa di due settimane che si concluderà il prossimo 28 gennaio in cui si deciderà il prossimo vi ...