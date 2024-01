Auguri Tg5 | compie 32 anni

(Di sabato 13 gennaio 2024) Leggi Anche Auditel: per Mediaset il 2023 è stato un anno di ascolti da record Il tg diretto da Clemente Mimun è un vero e proprio 'servizio per il pubblico', avendo come principale riferimento ...

Per festeggiare l'anniversario, lo stesso Mimum ha scritto in un tweet: 'Tantia noi. Grazie ai milioni di telespettatori che ci seguono ogni giorno. Ci impegniamo a fare sempre meglio dalla ...Il tg diretto da Clemente Mimun è un vero e proprio “servizio per il pubblico”, avendo come principale riferimento proprio i telespettatori. Un telegiornale completo, brillante e imparziale, che da 32 ...Stanno collezionando migliaia di like su Instagram le prime foto di Federica Pellegrini tornata a casa con la figlia Matilde.