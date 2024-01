ATP Auckland 2024 | Alejandro Tabilo conquistata il titolo Sconfitto Taro Daniel in due set

(Di sabato 13 gennaio 2024) È il cilenoa poter esultare al termine della settimana di(Nuova Zelanda). Il sudamericano (n.82 del ranking) si è imposto nella Finale dell’ATP250 con il punteggio di 6-2 7-5 in 1 ora e 38 minuti di partita contro il giapponese(n.74 del ranking). Una prestazione convincente del mancino cileno che ha così iniziato il suo anno nel migliore dei modi, specialmente in vista degli Australian Open che inizieranno domani. Nel primo set, dopo una fase di studio, gli angoli trovati con il dritto dasono il fattore determinante. Sa aprirsi bene il campo il n.82 ATP, facendo fare il tergicristallo al povero. Risultato: due break nel sesto e ottavo game e parziale in archivio sul 6-2. Nel secondo set il giapponese sale di ...

Il Tabellone del torneo Atp di Auckland 2024 , torneo 250 in programma dall’8 al 13 gennaio in Nuova Zelanda. Non ci sono azzurri al main draw, è ... (sportface)

