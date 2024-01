ATP Adelaide 2024 | Jiri Lehecka festeggia la prima gioia sul circuito maggiore | rimontato Jack Draper

Due set in entrambi i casi, ma andamenti ben diversi per le semifinali dell’ATP 250 di Adelaide , in Australia. A sfidarsi nell’ultimo atto saranno ... (oasport)

Il ceco si impone in tre set sul britannico e vince il suo primo titolo in carriera(AUSTRALIA) - Jiri Lehecka ha vinto l'"International",250 da 661.585 dollari disputato sui campi in cemento della capitale dello stato dell'Australia Meridionale. Il ceco, testa di serie numero 7, si è imposto in finale sul ...Quattro anni dopo Jiri Vesely un tennista ceco torna a vincere un titolo nel circuito. Merito di Jiri Lehecka , campione all'250 didopo una grande rimonta su Jack Draper: 4 - 6, 6 - 4, 6 - 3 il punteggio finale in poco più di due ore di gioco. Al primo titoloin carriera , Lehecka è stato premiato per la ...Comincia l’edizione 2024 degli Australian Open a Melbourne. Il primo Slam della stagione ritrova Carlos Alcaraz dopo il forfait di un anno fa, ingoia il boccone amaro per la rinuncia di Rafael Nadal e ...Il cileno nato a Toronto si è imposto sul giapponese con il punteggio di 6-2, 7-5 AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) - Dalle qualificazioni ...